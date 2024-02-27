Siirt'te beklenen çetin kış yerine sıcak havalar hakim olunca soba üreticileri satış yapamadı.
Kentte yaz boyunca soğuk kış ayları için soba üretimi yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile soba üreticileri bekledikleri satışı yapamadı. Soba satıcısı Beşir Göz, imal ettikleri ve satın aldıkları malların birçoğunun satılmadığını söyledi. Bu sene kış mevsimi yaşanmadığından dolayı satış yapamadıklarını belirten Göz, "Eski dönemlerde kar, yağmur çok olurdu. Saat 07.00'den gece 00.00'a kadar çalışırdık. 2 senedir işler bayağı durgun. Eskiden kamyon kamyon soba getirirken, şu an bir veya iki transit dolusu soba getirdik, iş olmadı" dedi.
Soba fiyatlarının 400 TL'den başladığını aktaran Göz, "Fiyatına göre 2, 3 ve 4 bin lira arasındadır. Bu sene aldığımız sobalar elimizde kaldı, satamadık. Kış mevsimi yaşanmadı sanki, soğuk havalar olmadı. Bu sene resmen kışı yaz gibi geçirdik. Yine de çok şükür. Sadece biz değil, bütün soba satıcıları iş yapamadı, depolar dolu" diye konuştu. - SİİRT
Son Dakika › Ekonomi › Siirt'te Beklenen Çetin Kış Yerine Sıcak Havalar Hakim Oldu, Soba Üreticileri Satış Yapamadı - Son Dakika
ABD'li çift Kathy Brandel ve Ralph Hendry'nin yatı, Grenada'da cezaevinden firar eden mahkumlar tarafından kaçırıldı. 3 firari suçluyu yakalayan polis, çiftin muhtemelen okyanusa atıldığını ve öldüğünü söyledi.
Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in Gazze'deki katliama isyan ederek kendini yakarak feci şekilde can vermesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD'li askerin kendisini yakmadan önce bir arkadaşıyla telefonda fedakarlık ve anarşi üzerine konuştuğunu belirten Washington Post, kan donduran olaydan tam 12 dakika önce ise arkadaşına "Umarım anlarsın, seni seviyorum" mesajını attığını ortaya çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.
Takım arkadaşı Pınar ile kavga ettiği için Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, yaptığı ilk paylaşımda ailesinden özür dileyerek "Bu utanç en büyük cezam" ifadelerini kullandı.
Bursa'da kavgalı oldukları öğrenilen küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Olayda 13 yaşındaki Abdullah A., aynı yaştaki akranı tarafından kalbinden ve böbreğinden bıçaklanarak öldürüldü.
Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor başkanlığından ayrıldığını duyuran Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa nedenini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüzde 25'lik kira zam tavanının uzatılıp uzatılmayacağının Meclis tarafından belirleneceğini ifade etti. Bakan Tunç, enflasyon hedefinin tutturulmasının öncelik olduğunu ve pandemi, deprem gibi etkenlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattıklarını da sözlerine ekledi.
İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda, DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinde MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Güngör'ün, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olduğu ve daha önce sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?