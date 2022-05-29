Sıcaklık arttı, tatilciler Çeşme'ye akın etti - Son Dakika
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Sıcaklık arttı, tatilciler Çeşme'ye akın etti

29.05.2022 15:34
Sıcaklık arttı, tatilciler Çeşme'ye akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklıkların 4 ile 12 derece artacağını açıklamasının ardından Çeşme'de de sıcaklıklar 35 dereceyi buldu, tatilciler plajlara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklıkların 4 ile 12 derece artacağını açıklamasının ardından Çeşme'de de sıcaklıklar 35 dereceyi buldu, tatilciler plajlara akın etti. Çeşme'nin dünyaca tanınan, bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazanan Ilıca Halk Plajı, tatilcilerin tercih ettikleri plajların başında geldi.

Büyük kentlerde sıcaktan bunalanların hafta sonu tatilinde tercih ettiği Çeşme'de otellerin doluluk oranı arttı. Okulların kapanmasıyla birlikte hafta içi hareketliliğinin de artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklıkların 4 ile 12 derece artacağını açıklaması sonrası tatilciler Çeşme plajlarına akın etti. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Dünyada, gittiğimiz birçok yer var ama inanın dünyada ve Türkiye'de Çeşme gibi bir yer yok" dedi.

"Çeşme'nin destinasyonu artık herkes tarafından biliniyor"

ETİK ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge, yaz sıcaklarının erken gelmesiyle, özellikle hafta sonları hareketlilik yaşandığını belirterek, "Bayramdan sonra hareketliliğimiz bitti denilemez. Çeşme'nin havası, Çeşme'nin destinasyonu artık herkes tarafından biliniyor. Biz hakikaten çok farklıyız. Çeşme'de, 2022 ve ardından 2023 yılında, 2019 ve önceki yılları geri getireceğimizi ve o yılları geçeceğimize inanıyorum. Turizm anlamında hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Elbirliğiyle hareket ettiğimizde turizmi uçurmamamız mümkün değil"

Belge, "Elbirliğiyle hareket ettiğimizde bizim burada turizmi uçurmamamız mümkün değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bizde o güç var. Biz hep birlikte olduğumuz zaman Çeşme'nin önü çok açık. Yıllar sonra da daha güzel ve daha yaşanabilir Çeşme olacağına hiç şüphem yok. Bu seneye çok umutlu giriyoruz. 2 senelik Covid belasından sonra artık önümüze bakalım. Herkes birlikte olursa, güzel günler bizi bekler" diye belirtti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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