Siemens, Danfoss Yangın Güvenliği'ni Satın Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Siemens, Danfoss Yangın Güvenliği'ni Satın Aldı

Siemens, Danfoss Yangın Güvenliği'ni satın alarak yangın güvenliğinde sürdürülebilir çözümler sunacak.

05.11.2024 14:46
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Siemens Akıllı Altyapılar, yangın söndürme teknolojisinde uzmanlaşmış ve Danimarka merkezli Danfoss Group'un bir yan kuruluşu olan Danfoss Fire Safety'yi (Danfoss Yangın Güvenliği) satın almak için anlaşmaya vardı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, satın almanın büyümeyi artırması ve sürdürülebilir bir yangın güvenliği portföyü sunmaya geçişi hızlandırması bekleniyor.

Siemens Akıllı Altyapılar Bölümüne bağlı Binalar İş Birimi altında faaliyet gösterecek olan Danfoss Yangın Güvenliği, bu portföy genişlemesi ile özellikle veri merkezleri, endüstriyel süreçler ve tüneller gibi hızlı büyüme gösteren sektörlere yönelik sürdürülebilir çözümler sunacak.

Yeni teknoloji, yangın söndürme sistemlerinin çevreye zarar vermemesini ve etkin bir şekilde yangınları sona erdirmeyi sağlayacak. Böylece Siemens müşterilerine daha yeşil ve daha güvenli seçenekler sunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Akıllı Altyapı Bölümü Binalar İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Susanne Seitz, satın almanın Siemens'in yangın güvenliği alanında küresel platformdaki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Seitz, Danfoss Yangın Güvenliğini bünyelerine katmanın, özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan sektörlerde müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermelerini sağlayacağını kaydederek, "Bu stratejik hamle, yangın söndürme pazarında sürdürülebilirliğe yönelik dönüşümü hızlandırmamız açısından da önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Danfoss Kurumsal M&A Kıdemli Başkan Yardımcısı Troels Petersen de bu iş kolunun Siemens bünyesinde büyüyeceğinden emin olduklarını aktardı.

Petersen, "Danfoss olarak önceliğimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sorunsuz bir geçiş sunmak." açıklamasında bulundu.

2019'dan beri Danfoss Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Danfoss Yangın Güvenliği, 125 çalışanı ile "A Siemens Business" adı altında faaliyetlerine devam edecek. Satın alma işleminin, onaylar sonrasında 2024'ün sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Siemens, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens, Danfoss Yangın Güvenliği'ni Satın Aldı - Son Dakika

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