Siemens Energy Üst Yöneticisi Bruch, yenilenebilir enerji kurulumlarının artacağını söyledi - Son Dakika
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Siemens Energy Üst Yöneticisi Bruch, yenilenebilir enerji kurulumlarının artacağını söyledi

31.08.2022 16:43
Siemens Energy Üst Yöneticisi Bruch, yenilenebilir enerji kurulumlarının artacağını söyledi

Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch, yakın gelecekte yenilenebilir enerji altyapısının daha fazla gelişeceğini belirterek, "Yenilenebilir enerji hala çok hafife alınıyor ancak yenilenebilir enerji kurulumu çok ciddi şekilde artacak.

Siemens Energy Üst Yöneticisi Christian Bruch, yakın gelecekte yenilenebilir enerji altyapısının daha fazla gelişeceğini belirterek, "Yenilenebilir enerji hala çok hafife alınıyor ancak yenilenebilir enerji kurulumu çok ciddi şekilde artacak." dedi.

Bruch, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin odaklanılması gereken konulardan biri olduğunu söyledi.

Enerjide inovasyon problemi olmadığını ancak teknolojiyi uygulama konusunda adımların geç atıldığını dile getiren Bruch, "Daha fazla teknolojiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ama teknolojinin harekete geçmesini beklememeliyiz. Vakit kaybetmeden elimizdeki teknolojiyi kullanmaya başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bruch, yakın gelecekte yenilenebilir enerji altyapısının daha fazla gelişeceğine dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerji hala çok hafife alınıyor ancak yenilenebilir enerji kurulumu çok ciddi şekilde artacak. Bölgesel değil küresel bir enerji dünyasını düşünmeli ve tüm bölgesel çatışmalara rağmen çalışmalarımızı küresele odaklı gerçekleştirmeliyiz." diye konuştu.

"Microsoft olarak çözümün bir parçası olmak zorundayız"

Microsoft'un Enerji Endüstrisi Kurumsal Başkan Yardımcısı Darryl Willis de enerjide teknoloji ve dijitalleşme olmadan ilerleme sağlanamayacağını ifade etti.

Willis, enerji sektörünün en fazla hedef alınan ve kırılgan sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz en çok saldırılan şirketlerden biriyiz. Tecrübe sahibiyiz. Şirketlerimizi hedef alan 24 trilyon sinyal var. Dijital güvenliğe ve siber saldırılara karşı korunmaya çok önem veriyoruz." dedi.

Enerji şirketleri için verilerin nasıl kullanılabileceğinin anahtar konulardan olduğunun altını çizen Willis, sürdürülebilir enerji, karbon salımı gibi konuların son derece önemli olduğunu ve Microsoft olarak bp, Orsted, Cognite ve Chevron gibi firmalarla özellikle veriler ve iş geliştirme konusunda çalıştıklarını anlattı.

Willis, "Microsoft olarak enerjide çözümün bir parçası olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Norveçli enerji şirketi Equinor'un CFO'su Ulrica Fearn, enerjide bir geçiş döneminin yaşandığını ve bunun bir parçası haline gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Karbonsuzlaştırma, enerji güvenliği gibi konuları dikkate aldıklarını dile getiren Fearn, "Gelecekte yenilenebilir enerjiye yönelmek ve karbon salımını azaltmak için olabildiğince hızlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Fearn, "güneşin her zaman parlamadığını ve rüzgarın her zaman esmediğini" belirterek, tüm kaynakları değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Microsoft, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens Energy Üst Yöneticisi Bruch, yenilenebilir enerji kurulumlarının artacağını söyledi - Son Dakika

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