Sıfır araç satışındaki yeni düzenlemeye göre, bayilerin yetki belgeleri iptal edilebilecek - Son Dakika
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Sıfır araç satışındaki yeni düzenlemeye göre, bayilerin yetki belgeleri iptal edilebilecek

06.05.2023 10:53

Ticaret Bakanlığı'nın, sıfır araç satışında yaptığı yeni düzenlemeye göre, otomobil satışından kaçınan, fiyatının üzerinde satış yapan ve müşteriyi aksesuar alımına zorlayan bayilerin yetki belgeleri iptal edilecek ve bir yıl süreyle yeni belge verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut mevzuata göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekirken düzenlemeyle yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi.

BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Yönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.

Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

'STOKÇULUK' SAYILACAK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu satırlara yer verildi: "İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta gerekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunulmaktadır."

BAYİLER İFŞA EDİLECEK

Açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."

YORUMLAR (2)
  • Irfan Mengü: Tüm bayilerde araç var yüksek fiyat da galericiler araç satılıyor çünkü onlar 50 bin 100 bin saha fazla fiyat satılıyor şikayet de etmiyorlar parakende müştiye de zorumlu aksesuar yapılıyor cam flimi 20 bin boya koruma 10 bin araç altı izolasyon 10 bin basamak 20 bin vs şelerden para talep ediliyor ama bizim devletimiz uyuyor serbest bıraktılar bunları hainlik dir Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Darica Yumurta: Yahu devlet ÖTV indirimi yaptı bayilerde araç kaldırıldı bir tane bayide ticari araç bulamıyoruz bu nasıl bir ticarettir bu nasıl vatana ihanettir anlayamadım Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
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