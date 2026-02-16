Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak - Son Dakika
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
16.02.2026 19:18
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Bir sigara grubuna zam geldi.

Söz konusu gelişmeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigaraya ilk zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 100 TL

Yeni fiyat listesinde yer alan bilgilere göre; grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye çıktı.

Zamlı fiyatlar yarından (17 Şubat) itibaren geçerli olacak.

Son Dakika Ekonomi Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 1234 1234:
    bir paket sigara 115 tl olurmu ya vizdansizlik bu 30 7 Yanıtla
    Emre Aramak Emre Aramak:
    ucuz bile hatta 8 16
  • Emre Aramak Emre Aramak:
    dünyada en ucuz sigara türkiyede 6 9 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Kafadan kırıksin herhalde. 2 0
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    yıllarca sigara içtim çok şükür bıraktım. keşke daha pahalı olsa inanın içmeyen daha çok zarar görüyor 7 6 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bi’ bırakın da çevrenizi zehirleneyin.. Amerika’ya boykot diyip günde 2 paket sigara içiyorsunuz, adamların nüfus kontrol taktiği bu, hizmet etmeyin artık.. 7 3 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Askerî ücrete zam geldi sanırsam hemen millete geçiriyorlar zammı 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
