Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak

Bir sigara grubuna zam geldi.

Söz konusu gelişmeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigaraya ilk zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 100 TL

Yeni fiyat listesinde yer alan bilgilere göre; grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye çıktı.

Zamlı fiyatlar yarından (17 Şubat) itibaren geçerli olacak.