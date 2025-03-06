Siirt'te Bal Üretiminde Hedef 1. Sıra

Ekonomi

Siirt'te bal üretiminde hedef 1. sıraya yükselmek

SİİRT - Siirt'te arıcılıkla uğraşan çiftçi, Türkiye'de bal üretiminde hedeflerinin birinci sıraya çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 verilerine göre; Siirt, bal üretiminde 3 bin 48 ton ile Türkiye genelinde 5. sıraya, arılı kovan sayısında ise 227 bin 97 kovan ile 10. sırada yer aldı. Siirt'te doğanın zengin florası, arıcılık için uygun bir ortam sunuyor. Üreticiler, bal üretimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlde hedef, bal üretiminde Türkiye'nin 1 numarası olmak.

Bal üreticileri olarak hedeflerinin 1. sıraya yükselmek olduğunu belirten arıcı Cemal Tomris, herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Tomris, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 verilerine göre 3 bin 48 ton bal üretimiyle Siirt ilimiz 5. sırada yer aldı. 227 bin 97 arılı kovan sayısıyla da Türkiye geneli 10. sırada yer almayı başardı. Tabi bu büyük bir azmin, büyük bir emeğin meyvesi oldu. Siirt balı için herkes canla başla çalıştı. Bir elin nesi iki elin sesi var düşüncesiyle herkesin burada üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Siirt olarak güzel bir başarı yakaladık" dedi.

Bunun Siirt için yetmediğini ifade eden Tomris, "Bunu daha da ileri taşıyacağız. 1. sıralara taşmaya hedefliyoruz. Bu noktada üreticilerin ve ilgili müdürlüklerin payı büyüktür. Bundan sonra da üreticilerin yanında gerek Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gerekse diğer müdürlüklerin katkı ve destekleriyle bunu daha ileriye taşımaya kararlıyız. Arının çiçeğe olan aşkının üreticiye de bir sahiplenmedir bu başarı. Buna Siirtliler olarak 7'den 70'e herkesin el atıp daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 20 yıl önce coğrafi işaret belgesi verdiği Pervari Balının bu derece sahiplenmesi gerçekten gurur vericidir. Siirtliler olarak her zaman üzerimize düşeni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.