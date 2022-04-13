Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi

13.04.2022 09:33

Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi -Siirt'te mevsimin karlı ve yağışlı geçmesi barajlarda su seviyesini yükseltti Siirt'te Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte...

Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi

-Siirt'te mevsimin karlı ve yağışlı geçmesi barajlarda su seviyesini yükseltti

SİİRT - Siirt'te Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajı'nda su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte artarak, yüzde 76 seviyesine çıktı.

Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son aylarda yağan yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle barajlarda doluluk oranı ise yüzde 76 seviyesine çıktı.

Yağan kar ve yağmurlarla birlikte kuruyan su kaynakların tekrar canlanmasının sevindirici olduğunu dile getiren araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, yağışların barajlardaki doluluk oranının arttırdığını söyledi.

Birkaç yıldır Siirt'te ve özellikle Güneydoğu Anadolu da büyük bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Mergen, "Birkaç yıldan beri küresel ısınmanın bir sonucu olarak elim bir kuraklık yaşanmaktaydı. Toprağın nemi azalmış, kaynak suları kurumuş, dereler neredeyse akmaz hale gelmişti. Ancak şükürler olsun geride bıraktığımız kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve yağmur yağışı sonucu o kuraklık tehlikesi büyük ölçüde geçmiş durumda. Özellikle tarımsal kuraklık tamamen geçmiş diyebiliriz. Umudumuz nisan ayında da biraz daha yağmurun gelmesi halinde bu tehlikeyi tamamen bertaraf ve atlatmış oluruz. Kar yağışları ve yağmur yağışları sonucu baraj göllerindeki doluluk oranı yüzde 76'lara ulaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın artmasıyla birlikte ve dağların zirvesindeki karların erimesi sonucu barajlardaki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi
Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi
Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi

YORUMLAR
500
SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı İki Türkiye rekoru bulunan Fidan, Dünya Şampiyonası'nda su altından rekorla çıkmak istiyor İki Türkiye rekoru bulunan Fidan, Dünya Şampiyonası'nda su altından rekorla çıkmak istiyor

Alkumru Barajı, Türkiye, Siirt, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
08:53 Kimse anlam veremedi! Klopp, gazetecinin sorduğu soruyla deliye döndü
08:51 Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!
08:46 Baba dizisinde ortalık savaş alanına döndü! Büşra ve İlhan'ı birlikte gören Emin ne yaptı?
08:43 Destan'da dikkat çeken sahne: Tutkun'un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement