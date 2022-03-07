Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı

07.03.2022 19:34

Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldıSİİRT Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Siirt ve Batman'da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2023'e kadar uzatıldı.

Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı

SİİRT Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Siirt ve Batman'da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2023'e kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Resmi Gazete 'de yayımlan kararda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Siirt ve Batman'da 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin 20 Kasım 2023'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı
Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı
Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te petrol arama ruhsatı 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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