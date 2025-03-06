Siirt'ten Bal Üretiminde Birincilik Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siirt'ten Bal Üretiminde Birincilik Hedefi

Siirt\'ten Bal Üretiminde Birincilik Hedefi

Cemal Tomris, Siirt'in bal üretiminde Türkiye'de birinci olma hedefini vurguladı.

06.03.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te arıcılıkla uğraşan Cemal Tomris, Türkiye'de bal üretiminde hedeflerinin birinci sıraya çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 verilerine göre Siirt, bal üretiminde 3 bin 48 ton ile Türkiye genelinde 5. sıraya, arılı kovan sayısında ise 227 bin 97 kovan ile 10. sırada yer aldı. Zengin floranın arıcılık için uygun bir ortam sunduğu Siirt'te üreticiler, bal üretimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlde hedef, bal üretiminde Türkiye'nin bir numarası olmak.

Bal üreticileri olarak hedeflerinin birinci sıraya yükselmek olduğunu belirten arıcı Cemal Tomris, herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Tomris, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 verilerine göre 3 bin 48 ton bal üretimiyle Siirt ilimiz 5. sırada yer aldı. 227 bin 97 arılı kovan sayısıyla da Türkiye genelinde 10. sırada yer almayı başardı. Tabii bu büyük bir azmin, büyük bir emeğin meyvesi oldu. Siirt balı için herkes canla başla çalıştı. Bir elin nesi, iki elin sesi var düşüncesiyle herkesin burada üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Siirt olarak güzel bir başarı yakaladık" dedi.

Ancak yapılanların Siirt için yetmediğini ifade eden Tomris, "Bunu daha da ileri taşıyacağız. Birinci sıralara taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada üreticilerin ve ilgili müdürlüklerin payı büyüktür. Bundan sonra da üreticilerin yanında gerek Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gerekse diğer müdürlüklerin katkı ve destekleriyle bunu daha ileriye taşımaya kararlıyız. Arının çiçeğe olan aşkının üreticiye de bir sahiplenmedir bu başarı. Buna Siirtliler olarak 7'den 70'e herkesin el atıp daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 20 yıl önce coğrafi işaret belgesi verdiği Pervari balının bu derece sahiplenilmesi gerçekten gurur vericidir. Siirtliler olarak her zaman üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SİİRT

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Üretim, Güncel, Tarım, siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'ten Bal Üretiminde Birincilik Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:57:39. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'ten Bal Üretiminde Birincilik Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.