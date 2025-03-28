Silifke'de Erik Hasadı Devam Ediyor

Mersin'in yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi sürüyor.

Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi'ndeki tüccarlara ulaştırılıyor.

Meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere, Almanya'ya ihraç edilirken, iç pazara da sunuluyor.

Sezon başında eriğin 8 bin lira olan kilogram fiyatı, hasadın artmasıyla 400-800 liraya geriledi.

İlçe genelinde 15 bin dönüm arazide erik üretimi gerçekleştiriliyor.

Sabak Mahallesi'ndeki üretici Volkan Sümbül, AA muhabirine, ürünün fiyatından memnun olduklarını söyledi.

Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." diye konuştu.

Bölgede erik alımı yapan Mustafa Kucur da erikleri hem iç piyasaya hem de ihracata gönderdiklerini ifade etti.