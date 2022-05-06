Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

06.05.2022 10:48
Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yaklaşık 7 bin dekar alana ekilmek üzere yüzde 75 hibeli 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumunu dağıtıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yaklaşık 7 bin dekar alana ekilmek üzere yüzde 75 hibeli 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumunu dağıtıldığı bildirildi.

Simav da bugüne kadar uygulanan en büyük tarımsal projelerden birisini hayata geçirdiklerini ve yaklaşık 7 bin dekar alana ekilmek üzere 3 bin 500 kilogram civarında yağlık ayçiçeği tohumunu çiftçilere teslim ettiklerini söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir," Yüzde 75'i Bakanlığımız ve Kütahya İl Özel İdaresince karşılanan tohum bedelinin yüzde 25'lik kısmı ise çiftçi katkısıyla karşılanan tohumlar Simav'da yaklaşık 7 bin dekar araziye önümüzdeki günlerde ekilecek. Geçen yıl 3 bin dekar, önceki yıl ise 1000 dekar alana ektirdiğimiz yağlık ayçiçeklerinden oldukça yüksek verim elde ettik. Dekardan yaklaşık 350 kilogram civarında verim alınmıştı. Bu yıl da yine aynı kalitede sertifikalı ve son derece yüksek kaliteli tohumları üreticilerimize dekara yaklaşık 500 gram (7 bin 500 adet) olarak tartıp poşetleyerek köylerde teslim ediyoruz. Bu tohumların ekileceği 7 bin dekar alandan yaklaşık 2 bin ton ila 2 bin 500 ton arasında yağlık ayçiçeği üretimi bekliyoruz. Bunun da ilçemiz ekonomisine 20 ila 25 Milyon TL civarında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu projeyi ilçemize bağlı 20 köy ve kasabada uyguluyoruz. Yaklaşık 600 çiftçimiz bu projeyle yağlık ayçiçeği tohum bedelinin sadece yüzde 25'ini ödeyerek yararlanmışlardır" dedi. - KÜTAHYA

Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Hisarcık, Tohum, Tarım, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simav'da çiftçilere 3 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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