Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı

05.03.2022 11:45
Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yüzde 75'lik bedeli Kütahya İl Özel İdaresinden, yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla temin edilen 4 bin 800 adet ceviz fidanının başvuruda bulunan yöre çiftçilerine dağıtıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yüzde 75'lik bedeli Kütahya İl Özel İdaresinden, yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla temin edilen 4 bin 800 adet ceviz fidanının başvuruda bulunan yöre çiftçilerine dağıtıldığı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak son yıllarda 'Kapama Ceviz Bahçeleri' oluşturma projelerine her yıl yenilerinin eklendiğini belirten Müdür Murat Tokdemir, gerçekleştirdikleri son projeyle 75 çiftçiye 4'er dekarlık arazilerine dikilmek üzere ceviz fidanı dağıttıklarını ifade etti.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün söz konusu projedeki en önemli şartının "Kapama Meyve Bahçesi" oluşturmak olduğunu, çiftçilere 1'er 2'şer, 3'e, 5'er ceviz fidan dağıtımı yapılmadan, en az 4 dekar arazisi olan ve bu arazide fidan çukurlarını açarak hazırlıkların yapıldığı arazilere dikilmek üzere Chandler çeşidi ceviz fidanları teslim ettiklerine dikkat çeken Müdür Tokdemir, " Bu projemizde 75 çiftçimize 4 er dekar kapama ceviz bahçesi oluşturmaları için her çiftçiye 64 adet ceviz fidanı teslim edilerek dikilmesi sağlandı. Kısacası Simav ve çevresindeki ceviz bahçelerine 75 çiftçimiz tarafından 75 kapama ceviz bahçesi kuruldu" diye konuştu.

Simav ilçesinde son yıllarda ceviz üretiminin giderek artmakta olduğunu, çiftçilerin ceviz bahçesi oluşturma istekleri ve ilgisinin sürekli artış gösterdiğini söyleyen Tokdemir, "Ceviz tüketicisi ve tüccarların da çevre illerden hatta çok uzak illerden gelerek ilçemizden ceviz alıp götürdüklerini bizler de gözlemliyoruz. İlçemiz tarımında en önemli ekonomik ürünlerden biri haline gelen ceviz üretimini arttırmak için İlçe Müdürlüğümüzce de çalışmalar ve projeleri devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde, 2022 yılı sonbaharında ve önümüzdeki yıllarda da benzer projeler sürdürülecek" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı

YORUMLAR
500
Çiftçiye zeytin fidanı dağıtıldı Çiftçiye zeytin fidanı dağıtıldı Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı

Hisarcık, Tarım, Simav, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:52:36. #1.11#
SON DAKİKA: Simav'da çiftçilere 4 bin 800 adet ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement