Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
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Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

26.02.2022 13:34
Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

Eskişehir'de simide yapılan zammın ardından satışların eskiye göre neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.

Eskişehir'de simide yapılan zammın ardından satışların eskiye göre neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda alınan karar sonrasında daha önceden 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmıştı. Yüzde 20 zamlanan simidin yeni fiyatı, 3 lira olarak güncellenmişti. Eskişehir'de simit satıcılığı yapan Cengiz Erkan, daha önce günde yaklaşık 100 simit sattığını belirtirken, uygulanan zamdan sonra günde artık 50 simit satabildiğini söyledi.

"Vatandaş artık simit alacağıma ekmek alayım diyor"

Simit fiyatının ekmek fiyatından daha pahalı olmasından dolayı vatandaşın simit almak yerine ekmek almayı tercih ettiğini dile getiren Cengiz Erkan, simit 2 lira 50 kuruşken daha çok satış yaptığını vurguladı. Erkan, "Simit satışlarımız düştü, vatandaş 3 liraya simit alamıyor. Simit şu anda ekmekten pahalı olduğu için insanlar simit alacağına ekmek alıyor. Önceden bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruştu. Vatandaş bir simidin fiyatı 2 lira 50 kuruşken daha çok satın alıyordu. Önceden mesela 2 simidi 5 liradan verirdik ama şimdi insanlar 2 tane simit alacağına 1 tane satın alıyor. Eskiden günde aşağı yukarı 100 tane simit satıyordum, şimdi yarı yarıya düştü" dedi. - ESKİŞEHİR

Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü
Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü
Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

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Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor

Eskişehir, Ticaret, Simit, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü - Son Dakika


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