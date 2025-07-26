Şimşek: Ekonomi Olumlu Döngüye Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Ekonomi Olumlu Döngüye Girdi

26.07.2025 10:08
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Bakan Şimşek, ekonomi kredi notunun yükseldiğini ve olumlu bir döngüye geçildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek açıklamasında Türkiye'nin kredi notunun yükseldiğini belirterek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Ekonomi Olumlu Döngüye Girdi - Son Dakika

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