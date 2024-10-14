HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu'nu yürekten tebrik ediyoruz" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Şimşek'ten Acemoğlu'na Tebrik - Son Dakika
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