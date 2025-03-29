Şimşek'ten MASAK Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek'ten MASAK Açıklaması

Bakan Şimşek, MASAK raporlarının sadece savcılığa raporlandığını belirtti.

29.03.2025 16:38
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek'ten MASAK Açıklaması - Son Dakika

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