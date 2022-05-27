Sinema biletleri için sıfır vergi uygulaması yıl sonuna uzatıldı

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Koronavirüsün pandemi olarak ilan edilmesinin ardından açıklanan sektörel destek paketleri ile sinema sektöründe uygulanan eğlence vergisi yüzde 0'a indirilmişti. Pandemi döneminde yerli ve yabancı film gösteriminde yüzde 10 olan eğlence vergisini yüzde 0'a indiren Cumhurbaşkanı Kararı'nın süresi tekrar uzatıldı.

31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlan 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı'na göre yerli ve yabancı film gösterimden alınan yüzde 10'luk eğlence vergisi, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 0 olacak.