Sinema biletleri için sıfır vergi uygulaması yıl sonuna uzatıldı - Son Dakika
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Sinema biletleri için sıfır vergi uygulaması yıl sonuna uzatıldı

27.05.2022 15:08

Pandemi döneminde sektöre destek paketleri kapsamında son tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlenen "sinema biletleri üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması" uygulaması, 31 Aralık 2022'ye uzatıldı.

Koronavirüsün pandemi olarak ilan edilmesinin ardından açıklanan sektörel destek paketleri ile sinema sektöründe uygulanan eğlence vergisi yüzde 0'a indirilmişti. Pandemi döneminde yerli ve yabancı film gösteriminde yüzde 10 olan eğlence vergisini yüzde 0'a indiren Cumhurbaşkanı Kararı'nın süresi tekrar uzatıldı.

31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlan 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı'na göre yerli ve yabancı film gösterimden alınan yüzde 10'luk eğlence vergisi, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 0 olacak.

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Kaynak: ANKA

cumhurbaşkanı, Pandemi, Aralık, Film, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinema biletleri için sıfır vergi uygulaması yıl sonuna uzatıldı - Son Dakika


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