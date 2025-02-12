Sınır Kapılarında Gıda Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sınır Kapılarında Gıda Kontrolleri Devam Ediyor

Sınır Kapılarında Gıda Kontrolleri Devam Ediyor

Kapıkule ve İpsala'da, ihracattan geri dönen gıda maddeleri kontrol ediliyor; mevzuata aykırı ürünler imha ediliyor.

12.02.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında kurulan kontrol merkezinde ihracattan geri dönen tüm gıda maddelerin kontrolleri aralıksız devam ediyor. Mevzuata uygun olmayan ürünler imha ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracat aşamasında geri dönen ürünlerin geri dönüş nedenine göre resmi kontrolünü yaparken, mevzuata uygun olmayan ürünleri de ülkeye girişine izin vermeden imha ediyor. İhracat aşamasında geri gönderilen ürünler, gerekçeler dikkate alınarak, Bakanlıkça yüzde 100 resmi kontrollere tabi tutuluyor.

Sınır kapılarında Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılıyor. Buna göre, ihraç edilen ürünle geri dönen ürünün aynı olup olmadığı kontrol ediliyor. Üründe bozulma, küflenme, böceklenme olup olmadığına yönelik muayene yapılıyor.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan açıklamada, "İhracattan geri dönen tüm gıda maddelerin kontrolleri aralıksız devam etmektedir. Kontrol görevlilerimiz tarafından ihracattan geri dönen ürün denetimleri devam etmekte olup, İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarından geri dönen Antep fıstığı, domates ve biber ürünlerinde gıda güvenirliliği kontrolü amacıyla numune çalışmaları yapılmıştır. Bu kontroller sonucunda ürünlerin yurtiçi piyasaya arz edilebilmesi için 5996 sayılı kanuna uygun olması gerekmekte olup, olumsuzluk tespit edilmesi durumunda yurda girişine izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kontroller sonucunda, mevzuata uygun olmayan ürünler ülkeye girişine, başka bir ülkeye gönderilmesine veya başka bir şekilde değerlendirilmesine izin verilmeden imha ediliyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Sağlık, edirne, İpsala, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sınır Kapılarında Gıda Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
15:42 Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sınır Kapılarında Gıda Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.