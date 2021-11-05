Sınır kapılarında inceleme

Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey gümrük kapılarında Vali Recep Soytürk ile gümrük yetkilileri incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Berat Uzun ve GAP Gümrük ve Dış Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Daire Başkanı Mahmut Çakmak, Daire Başkanı Vekili Sinan Dağlı, İnşaat Mühendisi Osman Aydoğan, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünü ve Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Ziyarette Gümrük birimlerinin amirleri ile birlikte sahanın fiziki yapısı, altyapı sorunları ile gümrük işlemleri konusunda bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu. Gümrük Kapısında görevli personellerle sohbetler yapıldı. - KİLİS