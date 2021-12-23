Sınır ticareti uygulamalarında limit kullanımlarına açıklık getirildi

Sınır ticareti uygulamalarında İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aynı takvim yılı içinde tekrar dağıtılabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"nın yürütülmesi safhasında ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucu yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mülga bakanlıklar ve taşra teşkilat yapılanmaları güncellenirken terimler daha açık ve anlaşılabilir şekilde tanımlanmıştı.

Ayrıca, sınır ticareti il değerlendirme komisyonunun karar alma sürecinde güncelleme yapılırken ithalat değer limitlerinin bir sonraki takvim yılına devredilemeyeceğine, ithalatta tek ve maktu vergi uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesini teminen kararın ilgili maddelerinde düzenleme yapılmıştı. Sınır ticareti kapsamında gözetim uygulamasına tabi ürünleri ithal etmek isteyen esnaf ve tacirin uygulamada karşılaştığı bürokratik işlemlerin de azaltılması sağlanmıştı.

Söz konusu karar çerçevesinde sınır ticareti uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de de Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki düzenlemelere istinaden değişikliğe gidildi.

Buna göre, İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bu tebliğ hükümleri dikkate alınarak valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aynı takvim yılı içinde tekrar dağıtılabilecek.

Öte yandan, Türkiye ile Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İran, Mısır, Moldova ve Şili arasındaki bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanları uygulanmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı tebliğlerinde de değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasında akdedilen uluslararası anlaşmalar uyarınca bazı tarım ürünleri ithalatında mevcut tarife kontenjanlarının dağıtım yönteminde revizyon yapıldı. Tarife kontenjanlarında kotaların dağıtım usulüne ilişkin de düzenlemeye gidildi.

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