Sinop Havalimanı'nda 41 Bin Yolcu

Sinop Havalimanı'nda Mayıs ayında 41 bin 515 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Mayıs ayı havalimanı istatistiklerine göre, Mayıs ayında Sinop Havalimanı'nda, toplam 41 bin 515 yolcuya hizmet verildi. Mayıs ayında Sinop Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 339 olduğu belirtilirken, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 331 ton oldu. - SİNOP