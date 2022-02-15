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Sinop'ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı 65-80 TL - Son Dakika

Sinop'ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı 65-80 TL

15.02.2022 11:21
Sinop'ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı 65-80 TL

Sinop'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası, berberler yeni zamlı tarifeyi onayladı.

Sinop'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası, berberler yeni zamlı tarifeyi onayladı. Buna göre Sinop'ta berberde saç-sakal tıraşı 65 ile 80 TL olarak belirlendi.

Artan masraflar, faturalar ve dükkan giderlerinin yükselmesi nedeniyle berber esnafının zora girdiği belirtilerek yeni zamlı tarife onaylandı. Yeni tarifeye göre sadece saç tıraşı yıkamalı ve yıkamasız olarak 40-60 TL, sakal tıraşı 25 TL, saç ve sakal tıraşı 65-80 TL, çocuk tıraşı 35 TL olarak belirlendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, "Berber esnafımızın talepleri doğrultusunda yeni fiyat tarifesine geçildi. Artan maliyetler, faturaların yükselmesi ve ürünlere gelen zamlardan kaynaklı erkek kuaförlerimiz için böyle bir zamma gidildi. Ülkemizde her geçen gün gelen zamlardan dolayı esnafımız mağduriyet yaşatmamak için böyle bir talebi onayladık" dedi. - SİNOP

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Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Berber, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı 65-80 TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sinop'ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı 65-80 TL - Son Dakika
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