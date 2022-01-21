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Sinop'ta iş gücüne 91,5 milyon TL destek - Son Dakika

Sinop'ta iş gücüne 91,5 milyon TL destek

21.01.2022 16:14
Sinop'ta iş gücüne 91,5 milyon TL destek

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde, aktif işgücü hizmetleri ve pasif işgücü programları kapsamında toplam 91 milyon 509 bin 894 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde, aktif işgücü hizmetleri ve pasif işgücü programları kapsamında toplam 91 milyon 509 bin 894 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Asaf Çalışır, faaliyet raporuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Kurumumuz faaliyetlerini ilimizde en üst düzeyde uygulayan müdürlüğümüzce 2021 yılı içerisinde 3 bin 538 kişiyi özel iş yerlerimizde işe yerleştirme hizmeti yapmıştır. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen, İşbaşı Eğitim Programı, Toplum Yarına Programı, kurs ve programlardan, 3 bin 717 kişi faydalandırılmış olup, program katılımcılarına 52 milyon 490 bin 298,81 TL ödeme yapılmıştır. Pasif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği ödeneğinden, 11 bin 23 kişi faydanmış olup, 39 milyon 19 bin 595 TL ödeme yapılmıştır" dedi.

Çalışır, 2021 yılı içerisinde başarı ile sunulan hizmetlerin, 2022 yılında da artarak kurum hizmetlerinin en üst seviyede verilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. - SİNOP

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Türk Lirası, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta iş gücüne 91,5 milyon TL destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sinop'ta iş gücüne 91,5 milyon TL destek - Son Dakika
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