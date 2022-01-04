Sinop'ta yıllardır ziyaretçilerin tatmadan ayrılamadığı Sinop mantısı coğrafi işaret aldı.

Bir santimetre kalınlığında açılan hamurla hazırlanan, yarısı cevizli, diğer yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilen "Sinop mantısı"nın lezzeti tescillendi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Girişimler sonucu Sinop'a özgü mantımız Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek koruma altına alındı. Sinop mantısı lezzeti sayesinde Sinop ve Türkiye'de önemli bir yer edindi. Sinop denilince akla ilk gelen tabii ki de mantı oluyor. Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Sinop'un bu değerli ürününü tescil ettirmek suretiyle koruma altına aldırdık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SİNOP