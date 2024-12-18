Sinüzitle İlgili Bilgi Paylaşıldı

Ekonomi

Medipol Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Burak Üstün, sinüzitin üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası gelişebilen yaygın bir hastalık olduğunu belirterek, tedavi ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mustafa Burak Üstün, sinüslerin yüzde bulunan içi boş ve havayla dolu olan odacıklar olduğunu aktardı.

Üstün, enfeksiyonlar, alerjiler ve altta yatan hastalıkların, sinüslerde iltihaplanmaya yol açarak sinüzite neden olabileceğini vurgulayarak, "Bu hastalık, genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişir ve çoğu zaman ilaç tedavisiyle tedavi edilebilir. Ancak bazı hastalarda kronikleşebilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Sinüzitin üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra yaygın olarak görülebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Üstün, "Sinüzit, genellikle viral gribal enfeksiyonların ardından gelişir. Çoğu zaman kendiliğinden geçer, ancak bazı hastalarda tedaviye dirençli hale gelebilir ve kronikleşebilir. Sinüzit tedavisinde ilk tercihimiz, antibiyotik tedavisidir. Ancak bu tedavi yetersiz kaldığında, endoskopik yöntemler kullanarak sinüslerin içindeki iltihap temizlenir." bilgisini paylaştı.

Üstün, hastalığın özellikle başın ön kısmında ve göz çevresinde ağrı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini kaydederek, çocuklarda, özellikle okula yeni başlayanlarda üst solunum yolu enfeksiyonları sık görüldüğüne dikkati çekti.

Enfeksiyonlar da sinüslerde iltihaplanmaya yol açarak akut sinüzite neden olabileceğini ifade eden, Üstün, şunları kaydetti:

"Yetişkinlerde ise alerjik yapı, bağışıklık sistemi sorunları ve sık enfeksiyonlarla karşılaşılan ortamlar bu hastalığın görülme sıklığını artırmaktadır. Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıkken migren nörolojik bir rahatsızlıktır. Her ikisi de baş ağrısına yol açabilir, ancak doğrudan bir ilişkileri yoktur. Sinüzit tedavisinde doğru tedavi uygulanarak bu ağrıların önüne geçilebilir. Sinüzit tedavisinde cerrahi müdahale gerekirse, endoskopik yöntemlerle burun içinden yapılan operasyonlar oldukça etkili ve genellikle minimal invazivdir. Bu yöntemle sinüslerin içi temizlenir ve sinüslerin giriş kanalları genişletilir. Böylece tekrar enfeksiyon olursa, cerrahi müdahale gerekmeden tedavi edilebilir."

Sinüziti önlemenin en önemli yollarından birinin, hasta insanlarla temastan kaçınmak ve hijyen kurallarına uymak olduğunun altını çizen Üstün, "Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, sık sık el yıkamak, maske kullanmak ve burnun içindeki tıkanıklığı tedavi etmek, sinüzite karşı alınabilecek önlemler arasında yer alır. Ayrıca, burun tıkanıklığı tedavi edilmezse, bu durum sinüzit gelişimine zemin hazırlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.