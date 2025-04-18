Şirket Kuruluşları 2025'te Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şirket Kuruluşları 2025'te Azaldı

2025'in ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı %3,6, kooperatif sayısı %23,8 azaldı; gerçek kişi işletmeleri %9,6 arttı.

18.04.2025 10:51
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2025'in ilk 3 ayında, 2024'ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,8 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Mart ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025'in ilk 3 ayında, 2024'ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,8 azalmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 oranında arttı.

2025'ün ilk 3 ayında, 2024'ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,0 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalış oldu

Mart 2025'te, Mart 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,2 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,2 oranında arttı.

Mart 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 15,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,5 azaldı.

Mart 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,1 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 55,3 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,8 oranında azaldı.

Mart 2025'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Mart 2025'te kurulan toplam 8.557 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5'i limited şirket, yüzde 11,4'ü anonim şirket, yüzde 2,1'i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,6'sı İstanbul, yüzde 11,6'sı Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Mart 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 41,5 oranında azaldı.

2025 yılında toplam 29 bin 74 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 25 bin 411 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58'ini, 3 bin 127 anonim şirket ise yüzde 42'sini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 41,5 oranında azaldı.

Mart 2025'te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 605'i ticaret, 1.181'i inşaat ve 1.176'sı imalat sektöründe kurulmuştur. Mart 2025'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 538'i inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112'si imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 689'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273'ü imalat, 168'i inşaat faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 466'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 201'i inşaat, 106'sı imalat faaliyetleri sektöründe.

Mart 2025'te kurulan 182 Kooperatifin 122'si Konut Yapı Kooperatifi

Mart 2025'te kurulan 182 Kooperatifin 122'si Konut Yapı Kooperatifi 29'u İşletme Kooperatifi 12'si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu. Kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 65'i anonim, 397'si limited şirketi. 2025 yılında kurulan şirketlerin 183'ü Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 67'si Bilgisayar programlama faaliyetleri, 60'ı Lokantaların faaliyetleri, sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Mart 2025'te 462 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Mart 2025'te kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 256'sı Türkiye, 22'si Çin, 17'si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 65'i anonim, 397'si limited şirkettir. 2025 yılında kurulan şirketlerin 183'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 67'si bilgisayar programlama faaliyetleri, 60'ı lokantaların faaliyetleri, sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şirket Kuruluşları 2025'te Azaldı - Son Dakika

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