Şirket Kuruluşları Azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldığını açıkladı.

TOBB, 2025 yılı ilk 3 ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 3 ayında 2024'ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 23,8 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 9,6 oranında artış gösterdi. Yılın ilk 3 ayında, 2024'ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalış oldu

Mart ayında Mart 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 21,2 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,2 oranında arttı. Yine mart ayında kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 15,1 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,8 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 16,5 azaldı.

Martta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,3 azaldı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısına bakıldığında mart ayında kurulan şirket sayısı şubat ayına göre yüzde 8,3, ticari işletme sayısı yüzde 11,1, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 1,1 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 55,3 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 18,8 oranında azaldı. Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 605'i ticaret, bin 181'i inşaat ve bin 176'sı imalat sektöründe kuruldu. 538 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan şirketlerin sektörlerine bakıldığında mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 605'i ticaret, bin 181'i inşaat ve bin 176'sı imalat sektöründe kuruldu. Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 538'i inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112'si imalat faaliyetleri sektöründe oldu. Yine mart ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 689'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273'ü imalat, 168'i inşaat faaliyetler sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 466'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 201'i inşaat, 106'sı imalat faaliyetleri sektöründe oldu. - ANKARA