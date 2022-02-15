Şişecam, "Cam Yılı" açılışında sürdürülebilirlikte camın önemini vurguladı

Şişecam 2022 Uluslararası Cam Yılı açılışında sürdürülebilir gelecek için camın önemini vurguladı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün daha çok fark edildiği ve benimsendiği bir atmosferde camın sürdürülebilir toplumların gelişimdeki rolüne dikkati çekmek amacıyla Şişecam'ın da katkılarıyla 2022 yılı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Cam Yılı" ilan edildi.

Yıl boyunca dünya çapında gerçekleştirilecek farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerini kapsayan Uluslararası Cam Yılı'nın açılışı İsviçre'nin Cenevre kentinde, BM binasında yapıldı.

Şişecam, Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) tarafından düzenlenen ve dünya cam sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ana sponsorlar arasında yer aldı.

Kapanış konuşmasını Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın yaptığı etkinlikte Şişecam Cam Teknolojileri Direktörü İlkay Sökmen de Şişecam bilim insanları tarafından geliştirilen inovatif ürünler ve bu ürünlerin sağlıktan tarıma birçok sektöre sunduğu katkılarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmasına yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, geçmişten bugüne medeniyetlerin gelişimine ve insan hayatına değer katan camın sürdürülebilirliğe odaklı özellikleriyle geleceğin de en stratejik malzemelerinden olacağını aktardı.

Kırman, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada cam denilince akla gelen birkaç şirketten biri olan Şişecam, bundan 86 yıl önce, 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve direktifi ile kurulmuştur. O gün genç bir Cumhuriyetin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin en somut girişimlerinden olan Şişecam, yıllar içerisinde değer yaratan büyümesini sürdürmüş, global ölçekte güçlü bir şirkete dönüşmüştür. Bugün faaliyetlerimizi 14 ülkeye yaygınlaştırmış bulunuyoruz.

Bir yandan yarattığımız değerlerin gururunu yaşarken bir yandan da gelecek kuşaklar için değişen ve derinleşen sorumluluklarımızı taşıyoruz. Yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen cam gibi bir materyale sahip olmak insanlığın en önemli şanslarından biridir."

Camın tarihinden ve gelişim aşamalarından bahseden Kırman, cama dair algının son 2 yüzyılda çığır açan inovasyonlarla son derece geliştiğine işaret etti.

Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleneksel kullanımıyla zaten vazgeçilmez olan camın eşsiz şeffaflık, şekillendirilebilirlik, sertlik, düşük maliyet, bulunabilirlik ve sürdürülebilirlik özellikleri ile gelecekte de birçok farklı ve yeni uygulamanın temel bileşeni olacağına şüphe yok. 2019 yılında başlayan küresel salgın ile dünya yepyeni bir döneme girdi. Camın pandemi döneminde Şişecam tarafından geliştirilen, cam yüzeylerde virüs ve bakterilere karşı etkili V-Block antimikrobiyal kaplama teknolojisi gibi inovatif ürün ve teknolojilerle insanlığın her alandaki mücadelesine omuz verdiğini hatırlamak gerekir. Camın sonsuz gelişim potansiyeli gelecekte de camın ne derece önemli bir konuma sahip olacağının kanıtı niteliğindedir. Cam sektörünün paydaşları olarak hepimizin görevi, gelecek yolunda camın ikamesi olmayan katkılarını girebileceği her alana ulaştırmak ve fayda alanını artırmaktır."

"Camın geri kazanımı, iklim değişikliği ile mücadelede önemli fırsat"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın dünyada camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olmanın getirdiği sorumlulukların farkında olduğunu ve doğanın, dünyanın birçok farklı yerinden çalan alarm seslerine kulak tıkamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, dünyanın bugün döngüselliği ancak yüzde 8,6 yakalayabildiğini ve camın, döngüselliği ile bu açıdan en büyük fırsatlara sahip malzeme olduğunu aktardı.

Camın kullanıldığı her alandan geri kazanımını hedeflemenin, gezegenin iklim değişikliği ile mücadele konusundaki en önemli fırsatları arasında bulunduğunu belirten Kırman, şunları kaydetti:

"Cam mirasını, toplumların ve gezegenimizin değişen sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmiş olduğumuz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dayalı 2030 sürdürülebilirlik 'Carefornext' stratejimiz, 'gezegeni koruyan', 'toplumu güçlendiren' ve 'yaşamı dönüştüren' odaklarımız doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyoruz. Yine stratejimizin önemli bir odağı olan 'yaşamı dönüştür' iddiamız çerçevesinde, gezegenimizin ve toplumların değişen ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Mevcut ürünlerimizi yaşam döngüsü analizine dayalı çalışmalar ile geliştirmek sürdürülebilirlik hedeflerimizin önemli bir parçası olacak. Cam, yapısı ve katma değerli özellikleri sayesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na doğrudan hizmet eden muazzam bir çeşitlilik ve zenginlik barındırıyor.

Kullanım fazında enerji camlarına yönelik çözümler, rüzgar türbinlerine girdi oluşturan cam elyaf tedariki ve low-e camlara geçişin teşvik edilmesine kadar pek çok çalışmayı bu amaçlarla yürütüyoruz. İleri düzeyde fırın kontrol teknolojileri, camın tekrar döngüye kazandırılması, yenilenebilir kaynaklardan tesislerimizde öz tüketim odaklı elektrik üretimi ve yenilikçi fırın teknolojileri üzerinde yoğun AR-GE çalışmalarının desteklenmesi gibi birçok alanda adımlar atıyoruz. Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamaya dayalı bilim temelli hedef belirleme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."

"Camı sadece bir iş alanı olarak değil, insanlığa ve gelişime hizmet olarak görüyoruz"

Attıkları adımlarla ekosistemi korumak, güçlendirmek ve dönüştürmek için cesaretle sorumluluk aldıklarını aktaran Kırman, Şişecam'ın 2022 yılının BM tarafından "Uluslararası Cam Yılı" ilan edilmesi konusunda gösterdiği yoğun çabanın temelinde de bu anlayış ve sorumluluk duygusunun yattığını bildirdi.

Kırman, "Dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu konumundaki ICG'nin etkin bir üyesi olan Şişecam '2022 BM Uluslararası Cam Yılı' hedefini en başından beri desteklemiş ve destek çalışmalarını tüm paydaşları nezdinde sürdürmüştür. Şişecam, yıl boyunca cam üzerindeki küresel odağın büyümesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.