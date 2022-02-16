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Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek - Son Dakika

Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

16.02.2022 15:18
Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

Sivas'ta su abonelerinden alınan KDV oranında ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 7'lik indirime gidildi.

Sivas'ta su abonelerinden alınan KDV oranında ve Özbelsan unlu mamullerinde yüzde 7'lik indirime gidildi.

Sivas Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklamasının ardından enflasyonla mücadeleye destek verme adına harekete geçti.

Yapılan açıklamada; içme suyu kullanım bedelinde ve belediye iştiraki olan Özbelsan şirketince üretilen unlu mamullerde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e çekildiği duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KDV indirimi kararının ardından içme suyu kullanım bedelinde ve Özbelsan unlu mamullerimizde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik" denildi.

Alınan karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. - SİVAS

Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

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Sivas Belediyesi, cumhurbaşkanı, Sivas, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek - Son Dakika Ekonomi


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