Sivas Ekonomisi İçin El Birliğiyle Çalışacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Ekonomisi İçin El Birliğiyle Çalışacağız

Sivas Ekonomisi İçin El Birliğiyle Çalışacağız

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ekonomisini güçlendirmek için 2024'te ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

01.01.2025 16:39
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ekonomisinin daha da güçlenmesi, üyelerin rekabet avantajının artırılması ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özdemir, "STSO olarak, üyelerimize sağladığımız destekler ve yürüttüğümüz projelerle başarılı bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni bir yılın kapıda olduğu bu günde, yaşadığımız deneyimler bizlere daha güçlü olmanın ve birlikte çalışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. 2024 yılında, iş dünyasında ve sanayi sektöründe yaşanan değişimlere adapte olduk, yenilikçi çözümler geliştirerek geleceğe yönelik hedeflerimizi güçlendirdik. Sivas'ımız tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olmasının yanı sıra, güçlü bir sanayi ve ekonomi ile de adından söz ettirmeyi hak ediyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, yeni müteşebbislere fırsatlar sunmak, yerel işletmeleri desteklemek ve istihdamı artırmak için büyük bir imkan sağlamaktadır. Sivas ekonomisinin daha da güçlenmesi, üyelerimizin rekabet avantajının artırılması ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. STSO yeni yılda da birlikte başarılara imza atmak, güçlü bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek ve üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Ekonomisi İçin El Birliğiyle Çalışacağız - Son Dakika

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