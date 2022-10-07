Sivas haberleri | Bin yıllık çerez Sivas'tan Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Sivas haberleri | Bin yıllık çerez Sivas'tan Avrupa'ya ihraç ediliyor

07.10.2022 10:05

Sivas ekonomi haberi: Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi tarafından üretilen kavurga Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi tarafından üretilen kavurga Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi'nde çalışan kadınların yaptıkları kavurga lezzetiyle dikkat çekiyor. Sivas'a özgü Zeron buğdayları özenle seçilip kurutulmasının ardından, tezek yakılan tandırlarda kavrularak kavurgaya dönüştürülüyor. Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurga Avrupa'da yaşayan gurbetçilerden yoğun talep görüyor. Kilogram fiyatı 70 liradan satılan kavurganın besleyici oluşu ve tok tutması nedeniyle kilo problemi olanlar için ideal bir besin kaynağı olarak görülüyor. Kavurganın bin yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülürken bilindik en eski çerezlerden birisi olduğu da iddia ediliyor.

Sivas'a özgün Zeron buğdayıyla yapılıyor

Sivas Altınyayla Kadın Kooperatifi Başkanı Mevlüde Sarıkaya, kavurganın buğdayında iriliği ve lezzeti açısından özellikle ata tohumu olan Zeron buğdayını tercih ettiklerini belirterek, "Kavurga Sivas'a özgün ata tohumu olan Zeron buğdayından yapılıyor. İriliği ve lezzet olarak daha çok tercih edildiği için Zeron buğday kullanıyoruz. Yoğun talep görüyor. Çayların yanında vazgeçilmez bir lezzettir. Buğdayı eleyip temizleriz, daha sonra çıtır olması için kuruturuz. Özellikle lezzeti güzel olduğu için tandırda sacın üzerinde yapılır. Sac ısındıktan sonra buğdayları sacın üzeri de kavurur tepsilere alırız. Fiyatımız buğday fiyatlarının artmasıyla birlikte kilogram fiyatını 70 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu.

Yurt dışına satış yapılıyor

Sarıkaya başta Hollanda'ya Fransa'ya ve yurt dışı ülkelerine satış yaptıklarını belirterek, "Besleyici ve tok tutar, diyet yapanlar için bence harika bir kuruyemiştir. Mide dostudur ve gastrite iyi gelir bununla birlikte faydaları saymakla bitmez. Çayın yanında misafirlerimize ikram ederiz. Sivaslılar için vazgeçilmez bir kuru yemiştir. Eskiden imkansızlıklar yüzünden bisküvi ve ikramlıklar olmadığı için babaannelerimiz misafirlere kavurga ikram ederlerdi. Bizde yeniden bu adeti gün yüzüne çıkararak devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas Altınyayla, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas haberleri | Bin yıllık çerez Sivas'tan Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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