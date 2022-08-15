Buğdayda bereket yılı, depolar doldu taştı - Son Dakika
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Buğdayda bereket yılı, depolar doldu taştı

15.08.2022 13:49
Buğdayda bereket yılı, depolar doldu taştı

Sivas'ta buğday rekoltesi önceki yıla oranla yüzde 100 arttı.

Sivas'ta buğday rekoltesi önceki yıla oranla yüzde 100 arttı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl buğday üretiminde rekoltenin beklenenin çok üstünde olduğunu belirterek ürün miktarıyla birlikte kalitesinin de arttığını söyledi. Çetindağ yaptığı açıklamada hasat miktarının 800 bin tona yaklaştığına dikkat çekerek, "Sivas'ta 2022 yılı hasadı başladı. Sivas son 5 seneyi değerlendirdiğimizde bu yıl hem kalite hem rekolte bakımından rekora koşuyor. Örnek verecek olursak 2020 yılında 400-450 bin ton olan buğday rekoltesi şu anda 800 bin tona yaklaştı. Aslında biz bu sene 1 milyon ton rekolteyi geçerdik fakat, yağlık ayçiçeği, şeker pancarı ve patatese yönlendiği için 1 milyon rekolteyi göremedik. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilere iyi bir fiyat vermesinin ardından çiftçimiz iyi para kazandı. Önümüzde ki yıl hava şartlarından dolayı hava şartları daha da düzgün giderse buğday daha fazla rekolteye koşacak. Şu anki değerlendirmeye bakacak olursak Sivas'ımızda hasat devam ediyor ve rekora koşuluyor." dedi.

Destekler artacak

Çetindağ, açıklanan yeni desteklerle birlikte üretimin daha da artacağını ifade ederek, "Tarım bakanımız bir açıklama yaptı. Gübre ve mazot fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı bunlara da iyileştirme yapılacağı söyledi. Çiftçiler tarafından gerçekten sevinçle karşılandı. Biz ekmeye devam ederek rekor üstüne rekor kırmaya devam edeceğiz. Rekoltenin yüksek olmasının sebeplerinden birisi de yağışların ve hava şartlarının iyi olmasından kaynaklandı. Bazı yörelerde bazı sıkıntılar olabilir ama genele baktığımızda gerçekten buğday rekoltesi gayet güzel geldi. Çiftçilerimizin de girdi maliyetlerini daha ucuz temin ettiği sürece ülkemize yetecek kadar buğday üretilecek. Bu buğdayın fazla olması tüketiciye buğdaya bağlı gıdalarda fiyatları düşürtecek. Aynı zamanda üretimcimizde desteklemelerden dolayı para kazanacak" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğdayda bereket yılı, depolar doldu taştı - Son Dakika

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