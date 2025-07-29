Sivas'ta Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Hububat Hasadı Başladı

Sivas\'ta Hububat Hasadı Başladı
29.07.2025 10:39
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Abdullah Güler, Sivas'ta buğday hasadına katıldı. 800 bin ton buğday bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memleketi Sivas'ta hububat hasadına katıldı. Çiftçilerle bir araya gelen Güler, biçerdöver kullanarak buğday hasat etti. Sivas'ta 2 buçuk milyon dekar alanda buğday ekildiğini söyleyen Güler, 800 bin ton buğday, 400 bin ton arpa hasat edilmesini beklediklerini söyledi.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, ülke genelinde hasat dönemini etkiledi. Sivas'ta normal şartlarda Ağustos ayında başlayan hububat hasadı, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Temmuz ayı sonuna kaldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, hububat hasadına katıldı. Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Bingöl köyünde çiftçileri ziyaret ederek hayırlı bol kazanç diledi. Biçerdöver kullanarak hasat gerçekleştiren Güler, "Çiftçimizin yüzü bu bereketli topraklarda her zaman gülmeye devam edecek ve bizlere de onların yanında olmaya ve onları desteklemeye her zaman devam edeceğiz" dedi.

800 bin ton buğday, 400 bin ton arpa bekleniyor

Sivas'ta hasadın 10 gün önce başladığını ifade eden Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ben bu yılki hasat zamanında çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum. Rabbim ülkemizin bereketini arttırsın. İnşallah bütün çiftçilerimizin yüzünü güldürecek bir sezon olur. İlimizde 2 buçuk milyon dekar buğday yaklaşık 1 buçuk milyon dekarda da arpa ekimi gerçekleşti. Ülkemizin birçok bölgesinde maalesef ki 2025 yılı kurak geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülkemizin Güney bölgelerinde yağışların az olmasından dolayı buğday ve arpa hasadında verim kaybı yaşıyoruz. Sivas'ımız bu dönem diğer bölgelere göre yağıştan daha fazla yararlandı. Bu sene Sivas'ta 800 bin ton buğdayı ve 400 bin ton civarında da arpayı elde etmeyi amaçlıyoruz. İnşallah ülkemizi bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi kuraklığı atlatır ve rabbimin rahmetiyle birlikte diğer bölgelerimiz de önceki yıllarda olduğu gibi bol yağışlı yıllar geçirir. Sivas tarım ve hayvancılık şehir. Tarımsal konularda da gerek Tarım İl Müdürlüğümüz gerekse Ziraat Odası Başkanlığımız iyi bir iş birliği içinde de bu süreçten sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecekler. Çiftçimizin yüzü bu bereketli topraklarda her zaman gülmeye devam edecek ve bizlere de onların yanında olmaya ve onları desteklemeye her zaman devam edeceğiz. 2025 yılı hasat dönemi herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Çiftçilerimiz hasat sevincini birlikte yaşadık"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise," Sivas'ımızda hasadın de en yoğun olarak yapıldığı günleri yaşıyoruz. Çiftçilerimiz Bir yıl boyunca çalıştıkları çabaladıkları ürünlerin hasadını yapıyorlar. Bizleri de bugün Bingöl köyünde bir çiftçimize konuk olduk onların hasat sevincini birlikte yaşadık. Öyle gözüküyor ki bu yıl çiftçilerimiz için verimli bir sezon olacak. Emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sezon olacak. Bu sene rekolte güzel gözüküyor. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sezon diliyorum. 2025 yılı hasat dönemi herkese hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Abdullah Güler, Çiftçilik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

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