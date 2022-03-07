Sivas'tan Kamerun'a ihracat - Son Dakika
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Sivas'tan Kamerun'a ihracat

07.03.2022 13:01
Sivas'tan Kamerun'a ihracat

Sivas'ta ihracat oranı yüzde 20,55 artarken en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Kamerun'unda yer alması dikkat çekti.

Sivas'ta ihracat oranı yüzde 20,55 artarken en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Kamerun'unda yer alması dikkat çekti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Şubat 2022 Ekonomi Bülteni yayımlandı. Bültende yer alan bilgilere göre Sivas'ta Şubat ayı ihracatı 7 Milyon 712 Bin Dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı Şubat ayı verileriyle yapılan karşılaştırmada 6 Milyon 397 Bin dolar olan ihracat Yüzde 20,55 arttı. İhracatta ilk sırayı 2 milyon 664 bin dolar ile makine ve aksamları alırken, Madencilik Ürünleri ise 1 Milyon 452 Bin dolar ile ikinci sırada yer aldı.

İhracatı yapılan diğer ürünler ise şu şekilde; demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise şu şekilde; ABD, Kamerun, İsveç, İsrail ve Almanya. İhracatta en dikkat çeken ülke ise 639 Bin dolar ihracat yapılan Kamerun oldu.

Başkan Eken, "Rakamlar sevindirici"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, ihracat rakamlarında artışın sevindirici olduğunu belirterek, "2022 yılında ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracatımız Ocak ayında 7 Milyon 371 Bin Dolar gerçekleşirken, Şubat ayında ise 7 Milyon 712 Bin dolar oldu. 2021 yılının ilk ayında ihracatımız 12 Milyon 525 Bin dolar seviyelerindeydi. 2022 yılında ise 15 Milyon 83 Bin dolara çıktı. Yaklaşık Yüzde 20 seviyelerinde bir artış olması sevindirici. Bu veriler 2022 yılında Sivas'ın ihracatında artış yaşanacağını bizlere gösteriyor. Bu zorlu süreçte üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden üyelerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas sanayisi ve ekonomisi büyüdükçe ülkemizde büyüyecek" dedi. - SİVAS

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Sivas'ta ihracat arttı Sivas'ta ihracat arttı

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Kamerun, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'tan Kamerun'a ihracat - Son Dakika


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