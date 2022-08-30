Sivaslı çiftçiler teşvikin uzatılmasını istiyor - Son Dakika
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Sivaslı çiftçiler teşvikin uzatılmasını istiyor

30.08.2022 10:54
Sivaslı çiftçiler teşvikin uzatılmasını istiyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday ve arpaya verilen devlet desteğinin Ekim ayının ortasına kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday ve arpaya verilen devlet desteğinin Ekim ayının ortasına kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın Buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamasının ardından çiftçiler sevinçle karşılamış ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına akın etmişti. Sivas'ta yapılan rekor üretim TMO depolarına sığmamış üretilen buğday ve arpalar toprak altına gömülmüştü. Kentte ise bazı çiftçiler henüz hasat etme işlemini yetiştirebilmiş değil. Mahsulünü TMO depolarına getiren çiftçiye yapılan desteğin son günü 31 Ağustos olarak açıklanmıştı ancak Sivas'ta yapılan rekor üretim sonucunda yetişmeyen hasat işleminin TMO tarafından verilen randevuları Eylül ayını bulmuş durumda. Konu hakkında açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kentte buğdayda yüzde 40 oranında hasat yapıldığını yüzde 60'ın ise beklediğini söyleyerek, "Desteklerin biran önce Ekim ayının ortasına kadar uzatılmalı, çiftçimizi rahatlatmak istiyoruz" dedi.

Çetindağ, TMO alımlarının ekim ayının ortasına kadar uzatılmasını istediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımına başlamasından itibaren bizim çiftçimiz bunu sevinç ile karşılayarak tüm buğday ürünlerini toprak mahsulü ofisine vermeye başladı. Cumhurbaşkanımızın açıklaması ton başına buğday da bin lira arpa da 500 lira destek veriyordu. 31 Ağustos'ta bunun son günü, fakat Sivas'ta hasat daha bitmedi. Buğday hasadımız devam ediyor. Ofisten alınan randevular Eylül ayının sonuna kadar dolu, çiftçimiz bize ' biz ekinimizi yetiştiremedik, Eylül ayında ekinimizi verebileceğiz. Biz buğday da bin lira arpa da 500 lira destekten faydalanabilecek miyiz, faydalanamayacak mıyız" diye merak içerisinde. Çiftçimizin şuanda Sivas'ta hasadı bitmedi. Çiftçimiz toprak mahsulleri ofisine buğdaylarını vermeye devam ediyor. Bizim istediğimiz Ekim ayının ortasına kadar bu destekle beraber alımın uzatılmasını istiyoruz. Sivas'ta buğdayın yüzde 40'ı alındı, yüzde 60'ı bekliyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivaslı çiftçiler teşvikin uzatılmasını istiyor - Son Dakika

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