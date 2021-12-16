Üye Girişi
Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül - Son Dakika

Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül

16.12.2021 12:05
Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül

DİMES'in Reklamania iş birliğinde gerçekleştirdiği "DİMES Kapışması" kampanyası, inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren Smarties Ödülleri'nde Türkiye ve EMEA bölgelerinde 5 Altın, 5 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplam 13 ödül kazandı.

DİMES'in Reklamania iş birliğinde gerçekleştirdiği "DİMES Kapışması" kampanyası, inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren Smarties Ödülleri'nde Türkiye ve EMEA bölgelerinde 5 Altın, 5 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplam 13 ödül kazandı.

DİMES'in iki ürünü arasında kurguladığı dijital rekabet ve Aleyna Tilki'yi ilk kez gençlerin favori sosyal medya uygulaması TikTok'un fenomenleriyle bir araya getiren 'DİMES Kapışması' TikTok'ta yılın en fazla kişiye erişen kampanyası olarak Smarties 2021'de dikkat çekti.

DİMES, Dijital ortamda gerçekleştirilen Smarties Ödülleri'nin Türkiye ayağında DİMES Milkshake lansman kampanyası, "Brand Experience", "User Generated/ Influencer Marketing" ve "Best in Show" kategorilerinde Altın ödülün sahibi oldu.

"Product/Services Launch" kategorisinde Gümüş ödül kazanan DİMES, "Lead Generation" ve "Social Media Marketing" kategorilerinde de Bronz ödüle uzandı.

Rekabetin uluslararası boyut kazandığı EMEA Bölgesel Ödülleri'nde ise, "Product/Services Launch" ve "Consumer Promotions" kategorilerinde Altın ödülü kimseye bırakmayan DİMES, "Lead Generation", "Social Media Marketing", "Video Advertising" ve "User Generated/ Influencer Marketing" kategorilerinde Gümüş, "Brand Experience" kategorisinde de Bronz ödül aldı.

Z KUŞAĞINA HİTAP ETMEK AMAÇLANDI

Yeni nesil Milkshake ve Smoothie ürünleriyle marka bilinirliğini ve tüketicisiyle duygusal bağını arttırmanın yanı sıra, kategoride pazar liderliğini pekiştirmeyi hedefleyen DİMES, Z kuşağının reklam bariyerini aşmak için hayatlarının içinden öğeleri taşıyan bir kampanya kurguladı. DİMES, Reklamania Creative ve bünyesindeki dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde, gençlerin takım tutma ruhunu sosyal medyanın doğasındaki rekabetle harmanlayıp, iki ürününü aynı reklamda karşı karşıya getirdi.

360 derece kurguyla gerçekleşen kampanya kapsamında başlatılan #dimeskapışması hashtag challenge akımına katılan TikTok kullanıcıları, 16 bine yakın video paylaşım gerçekleştirdi. Böylece #dimeskapışması, tüketicilerin en fazla video çektiği marka akımı oldu.

3 GÜNDE 20 MİLYON İZLENDİ

DİMES Kapışması reklam filminin, TikTok'ta 3 günde 20 milyon izlendiği açıklandı. Tüm kampanya içerikleri 3 ayda 55 milyon organik izlenme, 610 bin yorum, 4 milyon beğeni aldı. 6 günde 18 milyon tekil erişim elde eden #dimeskapışması hashtag'i, TikTok'ta yılın en fazla kişiye erişen akımı oldu.

Açıklanan verilere göre, genç hedef kitlede ilk akla gelme 14'ten 69'a, satın alma eğilimi 36'dan 73'e yükseldi. DİMES, Milkshake pazarını yüzde 127 büyüterek yüzde 57 payla, Smoothie pazarını da yüzde 234 büyüterek yüzde 76 payla açık ara lider oldu. DİMES hakkındaki konuşmalar 13 katına çıktı ve bu konuşmalardaki pozitif içerik oranı yüzde 83'e ulaştı.


Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül

Aleyna Tilki, Türkiye, Altın, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:54 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
11:39 Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
11:09 Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi
11:03 AK Partili vekilin "ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil" sözü sosyal medyada olay oldu
Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!         
12:11
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor         
11:58
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı         
11:39
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement