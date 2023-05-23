Soğan fiyatlarına müjdeli haber geldi: Fiyatlar düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Soğan fiyatlarına müjdeli haber geldi: Fiyatlar düşecek

23.05.2023 23:32

İlk hasatta 18-20 lirayı bulan fiyatıyla toplumun her kesiminin gündemi olan soğanda fiyatlar tarlada 6 liraya kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan fiyatları talep nedeniyle gelecek haftadan itibaren 1-2 lira yükselecek" derken, Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "2 hafta sonra soğan gündemden düşecek, kışlık soğanda hasat edilince fiyatlar daha da düşecek" dedi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. Soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken, verim bolluğu da yaşanıyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6 liraya, 2'nci kalite soğan ise 4 liraya kadar geriledi. Soğana gösterilen talep nedeniyle son günlerde tarlada kilogram başına fiyatlarda 1-2 liralık artış yaşanarak 6 liralık fiyatın, 7-8 liraya yükselebileceği kaydedildi. Sektör temsilcileri, kışlık soğanın da hasat edilmeye başlamasıyla fiyatların sabitleneceğini söyledi.

Soğanla ilgili vatandaşın beklediği haber geldi: Fiyatlar düşecek

FİYATLAR ÇİFTÇİ VE TÜCCARI MEMNUN EDİYOR

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan fiyatları 1 ay boyunca yüksek seyretti. Soğan daha sonra bollaşınca fiyatlar 4-5 liraya kadar düştü. Bugün de Adana'da soğanın tarladaki fiyatı 6-7 lira arasında. Talep olduğu için fiyatlar yukarı doğru çıkmaya başladı. Soğan hasadının bölgemizde yüzde 60'ı tamamlandı, yüzde 40'ı ise sürüyor. Soğan fiyatları bölgeden bölgeye değişiyor. Ancak şu anda fiyatlardan hem çiftçi hem de tüccar memnun" diye konuştu.

Soğanla ilgili vatandaşın beklediği haber geldi: Fiyatlar düşecek

"HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SOĞAN TÜKETECEK"

Kışlık soğanın piyasaya girmesiyle artık soğanın gündemden çıkacağını aktaran Doğan "Diğer bölgelerde de soğan ekimi geçen yıla göre daha fazla olduğu için soğanda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Soğan fiyatları artık market ve pazarda haftaya 10 liradan satılmaya başlanacak ve uzun bir süre böyle sabit kalacak. Artık herkes gönül rahatlığıyla soğan tüketecek" ifadelerini kullandı.

Soğanla ilgili vatandaşın beklediği haber geldi: Fiyatlar düşecek

"18-20 LİRALAR BİR DAHA GÖRÜLMEYECEK"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan ise tarladaki fiyat artışının hale 2-3 gün sonra yansıyacağını, şu anda halde soğanın kilogramının 5-6 liradan satıldığını belirtti. Doğan, "2 hafta sonra soğan gündemden düşecek. Soğan diye bir problemimiz Allah'ın izniyle olmaz yani bundan sonra. Sistem oturacak. Fiyat hangi düzeyde olursa olsun bir daha 18-20 görmeyeceğiz daha. Artık normal şartlarda 6-7 arası gider gelir fiyatlar. Kışlık soğanlar da piyasaya girince fiyatlar biraz daha gerileyecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Mehmet Akın, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soğan fiyatlarına müjdeli haber geldi: Fiyatlar düşecek - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Koronavirüs'den sonra korkutan uyarı! Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıkladı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun
11:32 İnter taraftarı takımının savunma oyuncusu Acerbi'ye hediye vererek, takımının Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında: Haaland'ı tutman için
11:26 Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan korkutan uyarı: Daha ölümcül bir pandemi için hazırlıklı olun
11:23 Son Dakika! Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
11:21 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti
11:19 Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur
11:15 Ankara'da bir grup genç At Çiftliği'ne girip sırayla hayvanlara tecavüz ederek kamera kaydına aldılar
11:03 Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı
10:55 AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Alkış: HÜDA PAR'ın kadın yöneticileri ekrana çıkartması şaşırttı
10:56 Dolar 19,88 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 11:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Soğan fiyatlarına müjdeli haber geldi: Fiyatlar düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement