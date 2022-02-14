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Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı - Son Dakika

Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı

14.02.2022 14:11
Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı

Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdıİSTANBUL Kış tüm yurtta etkisi alırken İstanbul'da da soğuk havanın etkisi devam ediyor.

Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı

İSTANBUL Kış tüm yurtta etkisi alırken İstanbul'da da soğuk havanın etkisi devam ediyor. Dondurucu soğuklar bot ve mont talebini artırdı.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava İstanbul'da da yüzünü gösteriyor. Ellerindeki stokların büyük bir kısmını eriten mağazalar, talebe göre stoklarda artırıma gidiyor. Mağazalarda ortalama botlar 350 ile 500 TL, montlar ise 250 ile 450 TL arasında satılıyor.

"Talep devam ederse tekrardan mont stoklarımızı güncellemeyi düşünüyoruz"

Kışın devam ettiğini belirten mağaza sahibi Samet Yaldız, "Havalar bir iyi bir kötü gidiyor bizde de mont satışları devam ediyor. Sezon başından bu yana ise satışlar yükselerek gidiyor. En ucuz mont 250 TL, en pahalı mont ise 450 TL'den satıyoruz. Günde ortalama 25 ile 30 adet arasında mont satışımız oluyor. Talep devam ederse tekrardan stoklarımızı güncellemeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimiz hala bot almaya devam ediyor"

Yeni sezona rağmen hala bot sattıklarını vurgulayan mağaza sorumlusu Ramazan Combaş, "Elimizdeki botların yüzde 90'nı satıldı fakat müşterilerimiz hala bot almaya devam ediyor. En ucuz bot fiyatı 350 TL, en pahalı bot ise 500 TL. Vatandaş en çok postal tarzı botlara rağbet gösteriyor. Vatandaşların her zaman ayak sağlığı için içi deri bot giymesi lazım. Her sezon şubatta sezon bitiyor. Sezon döndüğü için tekrardan talep olsa da bot üretimine geçemeyiz çünkü sezon dönmüş durumda" diyerek sözlerini tamamladı.

Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı

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Türk Lirası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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