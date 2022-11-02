ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen politika faizini açıkladı! Aralık 2007'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı

Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu ayda faiz artışına devam eden Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına çekti. Fed, bu kararla birlikte son 4 toplantıda politika faizini 75'er baz puan artırmış oldu.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Karar, piyasa beklentilerine paralel gelirken, son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti. Metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

FAİZ ARTIŞLARINDA VİTES DÜŞÜRECEKLER

Fed, faiz artırımlarına devam etmeyi planladığının sinyalini de verdi. Ancak bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi. FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen hızlı faiz artırımlarının ekonomiye yansımalarının zaman alacağının bilincinde olunduğu belirtilirken, "Komite, gelecekteki faiz artırımlarında para politikasında kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteye ve enflasyona gecikmeli etkisini, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacak" ifadeleri kullanıldı.

ENFLASYON MÜCADELEYE VURGU YAPTILAR

Fed, yetkililerinin enflasyonla mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu bununla birlikte sıkılaşmanın yarattığı etkiyi görmezden gelmediklerine işaret etti.