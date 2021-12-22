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Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün - Son Dakika

Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün

22.12.2021 11:04

Son dakika! Grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın açıkladığı ve döviz kurunu düşüren kur korumalı TL mevduatı sistemine tepki gösterdi. Akşener, "Madem büyük bir başarı, doğalgaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin haftalık olağan grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Akşener'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan kur korumalı TL mevduat sistemi vardı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ DENEME TAHTASI MI?"

"2023 hedefleri bitti, yerine 1973 çözümleri geldi." diyen Akşener, tepkisini şöyle dile getirdi: "Milletimize ekonomik başarı diye itilemeye çalışıyorlar. Nas diye gezdi, hayatımıza yeni modeli sokuverdi. Kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini söyledi. Çocuk mu kandırıyorsun Erdoğan, yani gizli faizi ödeyecektin, döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün. Adını faiz koysan, bankalar piyasa şartlarına göre davranacaklardı. Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Yazıklar olsun sana.

"HEMEN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARINI DÜŞÜRÜN"

Senin şımarıklığın yüzünden bugün enflasyon yüzde 50'lilere ulaştı. Hazine borçlanma faizleri yüzde 24 oldu o da yükselecek. Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz o zaman hemen doğal gaz ve elektrik faturalarını düşürün. Memleketimiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor."

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Bizim siyaset anlayışımıza göre muhalefet iktidarın gözü kulağıdır. İktidarlar milletin yaşadığını görmek, bilmek zorundadırlar ama zaman zaman bunu ıskalayabilirler. O noktada devreye muhalefet girer. İktidara eksikliklerini gösterir, çözüm önerilerini söyler. Bu anlayış doğrultusunda kurulduğumuz günden bu yana birçok konuda çok sayıda öneri sunduk. Bazılarını duymazdan geldiler, bazılarını kısmen de olsa yaptılar. Bunun son örneğini asgari ücret çalışmalarında yaşadık.

"DEMEK Kİ MUHALEFETE KULAK VERİLDİĞİNDE İYİ ŞEYLER OLUYORMUŞ"

Asgari ücreti 4 bin lira yapın, devlet eliyle vergi muafiyeti sağlayın dedik. Asgari ücret 4250 lira oldu, vergiyi devlet üstlendi. İYİ Parti'nin siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu. Demek ki muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş, iyi şeyler oluyormuş. Milletimizin bu kazancı ne kadar süreceği konusundan endişe duyuyoruz.

Şimdi bu arkadaşlar farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret 4 ayda eriyecek. O yüzden biz 3 ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz. Gerçekten bu millete nefes aldırmak istiyorsanız enflasyonu düşürmekle başlayın.

"EKONOMİ YANGIN YERİ, O MOZAMBİKLİ GENÇLERİN DERDİNE DÜŞMÜŞ"

Biz bu kutlu çatı altında milletimizin dertlerini konuşurken, memleketin dört bir yanında milletimizin dertlerini dinlerken maalesef sayın Erdoğan Afrikalı gençlerin derdine düşmüş. Birkaç gün önce Afrikalı gençlerle buluştu. Mozambikli bir genç kızın sözleri Erdoğan'ı etkiledi. O genç kız, 'Daha adil bir dünya istiyorum' demiş. Sayın Erdoğan da bu hiç reklam kokmayan hareketten çok etkilenmiş. Yazık, kıyamam. Ekonomi yangın yeri, sayın Erdoğan Mozambikli gençlerin derdine düşmüş. Şu yönetim anlayışına bakar mısınız? Memleketin meselelerine karşı takınılan şu umursamaz tavra bakar mısınız?

Kendisi 2 gün önce çıktı konuştu. 'Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara çıkarttık ama daha sonra bir düşüş yaşandı ben o sırada yoktum Cumhurbaşkanıydım' dedi. Sevimli hayalet Casper gibi o sıralar orada değilmiş. O günleri geçtim belli ki sen şimdi de buralarda değilsin.

"BİR İNAT UĞRUNA MEMLEKETTE NE OCAKLAR SÖNÜYOR"

Maalesef ülkemiz ekonomi cahili bir adamın saçma sapan deneyleriyle sınanıyor. Biz her seferinde kendisine bu deneyin başarısız olduğunu söylüyoruz. Ekonomistler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, ihracat birlikleri söylüyor anlamıyor. AK Partililer bile söylüyor onu da anlamıyor. Kızıyoruz, güzellikle söylüyoruz, tane tane anlatıyoruz, doğrusunu gösteriyoruz anlamıyor. Bir inat uğruna memlekette ne ocaklar sönüyor.

Önce bu bizim ekonomik modelimiz dediler, sonra suçu dış güçlere attılar. Sonra dönüp tekrar iç güçlere havale ettiler. Uyguladığın sözüm ona modelle her şey kötüye gidiyorsa bunun tartışılacak bir yanı yoktur. Merkez Bankası faizi indirdi, faizler düştü mü hayır. Sen faizi indirdim diye caka satarken, yönettiği devlet -pardon o yönetmiyormuş- yüzde 24 faiz ödüyor. Tahlil faizi yüzde 24'e dayandı, hiperenflasyona doğru gidiyoruz. Ekonomide iyi giden hiçbir şey kalmadı.

"ÇİLENİN SORUMLUSU SENSİN"

Bu krizin sebebi bizzat sensin sen. Dış güçler de hırlı değil elbette ama önce bak sen kendine. Bir kere olsun yaptığın hatanın sorumluluğunu al. O kadar tecrübeli insan varken damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dış güçler mi getirdi? Merkez Bankası'nın 128 milyarını dış güçler mi sana sattırdı? Türk çiftçisini dış güçler mi borca soktu? Devleti dolandıran düzenbaza yılın ihracatçı ödülünü dış güçler mi verdi? Beşli çetenin vergi borçlarını dış güçler mi sildirdi? Milletimize bu zorlukları reva gören sensin Erdoğan. Bak işte bütün bunlar sebep, olanlar da sonuçtur. Bu fakirliğin, zamların, çilenin sorumlusu sensin. 'Ben o sırada yoktum' deyip geçemezsin. Sorumluluğun gereğini yapacaksın ya da sandığı getirip hesabını milletimize vereceksin."


Son Dakika! Akşener'den Kur korumalı TL mevduatı sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün

Meral Akşener, Türk Lirası, İYİ Parti, Doğalgaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Akşener'den 'Kur korumalı TL mevduatı' sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün - Son Dakika
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