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Son dakika: COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha - Son Dakika

Son dakika: COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha

10.01.2022 09:54
Son dakika: COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha

Son dakika haberlerine göre Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 yılına da dev bir yatırımla giriyor.

Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 yılına da dev bir yatırımla giriyor. Şirket 30 kişinin istihdam edileceği ve 20 dönümlük bir arazi üzerine topraksız sera inşa ediyor. Serada yetiştirilecek olan tüm ürünlerin ise kurutularak yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ülke ekonomisine olan katkısını sürdürüyor. Şirket şimdide iç Anadolu bölgesinin en büyük topraksız sera inşaatının temelini atmaya hazırlanıyor. 20 dönümlük bir araziye kurulacak olan serada 30 kişinin de istihdam edileceği belirtiliyor. COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yöneticisi Cemil Demirel, şirketlerinin 2022 yılında da dev yatırımlara damga vuracağını söyledi. Demirel, önümüzdeki günlerde İç Anadolu'nun en büyük topraksız serasını Pınarbaşı ilçesine kazandıracaklarını bildirdi.

Demirel, "Yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerine yapacağımız serada, ilk etapta 30 kişinin istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkımız hız kesmeden sürüyor. Çünkü biz üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyoruz. Biz şirket olarak çiftçimizin ve bölge halkımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Amacımız tarıma ve bölge çiftçisine öncü olmaktır. Bir süre önce başlatmış olduğumuz çiftçiye gübre desteğimiz ise devam ediyor. Hiç bir bedel alınmaksızın isteyen çiftçimizin tarlasına sulu gübre seriliyor. Bu uygulamamızdan çiftçimiz oldukça memnun. Dolayısıyla üretken ve üretime teşvik eden bir şirket anlayışıyla yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. Bölgeye ve çiftçimize olan yatırımlarımız bundan sonrada hız kesmeden devam edecek. Bu sayede ülkemizi kalkındırmak ve katkıda bulunmak en büyük amaçlarımız arasındadır. Bu vesile ile temelini yakın bir süre içerisinde atacağımız topraksız sera başta Pınarbaşı'mıza, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Ticaret, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha - Son Dakika Ekonomi


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