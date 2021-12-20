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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar

20.12.2021 20:45

Son dakika: Burs ve krediler; lisans öğrencileri için 850, yüksek lisans öğrencileri için 1700, doktora öğrencileri için ise 2550 liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16.50'de toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, öğrencilere de müjde verdi.

"HARÇLARI BİZ KALDIRDIK"

Erdoğan, "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ülkemiz en kapsamlı burs ve kredi sistemine sahiptir. 2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanından faydalanacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri, harçlardan dolayı yapılan eylemleri hatırlayın. Biz harçları kaldırdık." şeklinde konuştu.

YÜZDE 31'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Öğrencilerin aldıkları burs ve kredilerde yaklaşık yüzde 31'lik artış yaptıklarını açıklayan Erdoğan, "Burs, kredi. 45 liracık burs veriyorlardı. Biz onlardan aldık bu iktidarı. Üniversiteye yerleştirme puanlarında ilk 100'e giren öğrencilerimizle, milli sporcularımıza burs sağlıyoruz. Kredi alan tüm öğrencilerimiz geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı var. Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisansta 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar

Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite, Doktora, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıkladı! İşte yeni rakamlar - Son Dakika Ekonomi


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