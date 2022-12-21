Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı

21.12.2022 01:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV zammı 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 61,5

Kararla 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen MTV artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı: MTV zammı 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacak

YÜZDE 122.93 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

MTV, 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Erdoğan'ın kararıyla yüzde 50 indirim yapılmış oldu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı
00:12 Fatih Terim'den sürpriz açıklama: İyi bir teklif gelirse geri dönebilirim
23:37 Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi
23:30 Arjantinli yıldız futbolcudan skandal hareket! Kutlamalara gölge düşürdü
23:13 Kar yağışı sebebiyle Adana Tufanbeyli ve Kahramanmaraş Afşin'de eğitime ara verildi
23:00 Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor
22:59 İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı
22:20 Özgür Özel övgüler yağdırmıştı! CHP'li başkanın içki masasında küfürleştiği görüntüler ifşa oldu
22:12 Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor
21:11 Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyordu! Meclisten tatil kararı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 01:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement