Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı

Fiyat bir kez daha değişti! Akaryakıta çifte indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 61,5

Kararla 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen MTV artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.

YÜZDE 122.93 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ



MTV, 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Erdoğan'ın kararıyla yüzde 50 indirim yapılmış oldu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.