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Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak - Son Dakika

Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak

21.12.2021 12:08

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "dövize endeksli TL mevduat sistemi" hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Nebati, yeni sistemin bugün hayata geçeceğini ve bankaların gün içinde işlemlere başlayacağını söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide uygulanacak yeni modeli açıkladı.

Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

"BANKALARIMIZ GÜN İÇERİSİNDE İŞLEMLERE BAŞLAYACAK"

Bu gelişmelerin ardından döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır"

Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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