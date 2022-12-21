Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak

21.12.2022 14:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yılbaşından sonra zamlanması beklenen doğal gaz ve elektrik kullanımı hakkında yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarının ne kadar olacağı merak edilirken, asgari ücret zammından sonra başta enerji olmak üzere birçok hizmete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılbaşından sonra doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"YILBAŞINDA DOĞAL GAZA ZAM YOK"

Bakan Dönmez, "Doğal gaz fiyatlarının belirlenmesine ilişkin biraz önce bu soruya da bir yerde cevap vermiş olduk. Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak - Son Dakika
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