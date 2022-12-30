EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Yeni yılda mesken elektriğinde zam olmayacak - Son Dakika
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EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Yeni yılda mesken elektriğinde zam olmayacak

30.12.2022 12:12

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını açıkladı. Yılmaz "Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

MESKENLERDE ZAM YOK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi. Yılmaz, mesken abonelerine ise elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu.

"MESKENLER EN DÜŞÜK TARİFEDEN YARARLANIYOR"

Yılmaz konuşmasının devamında şunları söyledi: "Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz.

Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır"

DOĞAL GAZA DA İNDİRİM GELİYOR

EPDK dün de İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek.

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Elektrik Zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Yeni yılda mesken elektriğinde zam olmayacak - Son Dakika


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