Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 178,80 168,30 6,24 Karsan Otomotiv 3,66 3,57 2,52 TAV Havalimanları 25,06 24,50 2,29 Bera Holding 10,32 10,10 2,18 Enka İnşaat 10,58 10,38 1,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,11 6,00 1,83 Gözde Girişim 5,78 5,68 1,76 Alarko GMYO 21,90 21,56 1,58 Tofaş Oto Fabrikası 50,50 49,86 1,28 Pegasus 72,20 71,30 1,26 Hektaş 8,28 8,18 1,22 Ege Endüstri 1.222,90 1.208,40 1,20 Kordsa Teknik Tekstil 24,70 24,42 1,15 Alkim Kimya 15,47 15,32 0,98 Oyak Çimento 6,61 6,57 0,61 Galatasaray Sportif 3,32 3,30 0,61 Türk Hava Yolları 13,41 13,33 0,60 İş GMYO 2,00 1,99 0,50 Global Yatırım Holding 2,10 2,09 0,48 Ülker Bisküvi 19,13 19,07 0,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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