Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kervan Gıda
|13,00
|11,87
|9,52
|Çemtaş
|18,69
|17,62
|6,07
|Verusa Holding
|51,90
|49,20
|5,49
|Enerjisa Enerji
|12,88
|12,22
|5,40
|Logo Yazılım
|41,62
|39,50
|5,37
|TAV Havalimanları
|32,70
|31,08
|5,21
|Türk Traktör
|224,00
|214,00
|4,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|31,50
|30,10
|4,65
|Eczacıbaşı İlaç
|7,49
|7,19
|4,17
|Mavi Giyim
|69,70
|66,95
|4,11
|Vestel
|25,04
|24,10
|3,90
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,17
|11,75
|3,57
|Oyak Çimento
|7,90
|7,63
|3,54
|Anadolu Grubu Holding
|39,32
|38,00
|3,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,33
|7,09
|3,39
|Selçuk Ecza Deposu
|11,80
|11,45
|3,06
|Alarko GMYO
|32,92
|32,06
|2,68
|Migros Ticaret
|37,94
|37,06
|2,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|23,34
|22,80
|2,37
|Aksa
|34,28
|33,56
|2,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi