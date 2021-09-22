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Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor' - Son Dakika

Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor'

22.09.2021 09:52
Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor', System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım ekosisteminde dijital varlıkların payının arttığına dikkat çeken yerli kripto para borsası Paritex'in CEO'su Özgür Serkan Uslu, "Her 5 hedge fon yöneticisinden birinin dijital varlıklara yatırım yaptığı görülüyor" dedi.

Yatırım ekosisteminde dijital varlıkların payının arttığına dikkat çeken yerli kripto para borsası Paritex'in CEO'su Özgür Serkan Uslu, "Her 5 hedge fon yöneticisinden birinin dijital varlıklara yatırım yaptığı görülüyor" dedi.

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik, yatırım dünyasında çeşitli davranış değişikliklerini beraberinde getiriyor. Nitelikli yatırımcıların tercih ettiği, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan serbest fonlar (hedge fon) ise bu davranış değişikliklerinin görüldüğü alanların başında geliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kripto para borsası Paritex'in CEO'su Özgür Serkan Uslu, "Vadeli sözleşmelerde riskten korunma amaçlı işlemleri ifade eden hedge, 2020'nin başından bu yana özellikle kripto para piyasasında ciddi bir yükseliş gösteriyor. Öyle ki, PwC tarafından yapılan Küresel Kripto Hedge Fon 2021 araştırmasına göre, ortalama fon büyüklüğü 42,8 milyon dolara ulaşırken, 20 milyon dolardan büyük kripto hedge fonların oranı yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükseldi. Dünya çapında kripto para hedge fonlar tarafından yönetilen toplam varlıkların (AuM) 2019'da 2 milyar dolar olan değerinin, geçtiğimiz yıl neredeyse ikiye katlanarak 3,8 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.

"HEDGE FON YÖNETİCİLERİNİN YÜZDE 86'SI DİJİTAL VARLIKLARA YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEK"

Serbest fonların kripto para piyasasında henüz küçük bir orana sahip olduğunu ancak bu oranın kısa vadede hızla yükselmesinin beklendiğini belirten Serkan Uslu, "PwC'nin yaptığı çalışmada, her 5 hedge fon yöneticisinden birinin dijital varlıklara yatırım yaptığı görülüyor. Halihazırda dijital varlıklara yatırım yapan hedge fonu yöneticilerinin yüzde 86'sı ise 2021'in sonuna kadar varlıklarına daha fazla sermaye yatırmayı planladığını söylüyor. Geriye kalan yüzde 14'lük kesim de aynı sermaye seviyesini koruyacağını belirtiyor. Tüm bunlar, şu an kripto para piyasasında yüzde 3'lük bir orana sahip hedge fonları daha sık göreceğimize işaret ediyor" diye konuştu.

YÜZDE 14'LÜK KESİM ENFLASYON RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN DİJİTAL VARLIKLARA YÖNELİYOR

Özgür Serkan Uslu, serbest fon yöneticilerinin dijital varlıkları portföylerine dahil etme nedenlerine ise şöyle değindi:

"En yaygın gerekçe yüzde 57'yle varlık çeşitlendirmesi. Öte yandan hedge fon yöneticilerinin neredeyse üçte biri, kripto para ekosistemine dahil olma isteğini ileri sürüyor. Yüzde 14'lük bir kesim de dijital varlıkları serbest fona dahil etmenin enflasyon riskinden korunmak için iyi bir yöntem olduğuna inandığını söylüyor. Bu tablo da bize gösteriyor ki gerekçe ne olursa olsun dijital varlıkların finansal risklerden korunmadaki payı artmaya devam edecek."


Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor'
Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor'

Serkan Uslu, Yatırım, Kripto, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 'Her 5 hedge fon yöneticisinden biri dijital varlıklara yatırım yapıyor' - Son Dakika
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